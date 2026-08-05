Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Flamengo anuncia fim de vínculo com goleira

Karol Alves se despede das Meninas da Gávea com cinco títulos

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A goleira Karol Alves está de saída do Flamengo. O clube oficializou o fim do vínculo com a atleta pelas redes sociais.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Flamengo
  • futebol
  • futebol-feminino
  • elas-com-a-bola

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.