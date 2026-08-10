Daiane Muniz irá apitar partida do Campeonato Brasileiro

A árbitra Daiane Muniz deve fazer sua estreia no comando de uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro no duelo entre Chapecoense e Bahia, marcado para 16 de agosto, na Arena Condá, em Santa Catarina.



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