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Atacante Kerolin já integra o elenco do Barcelona

Jogadora chegou ao clube catalão ontem em negociação recorde com o Manchester City

Elas com a Bola|Do R7

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Após quase dois anos representando o Manchester City, a atacante brasileira Kerolin já iniciou os compromissos com a equipe do Barcelona.

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