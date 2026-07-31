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Ferroviária supera Taubaté por 4 a 2 de virada na Fonte Luminosa

Sissi duas vezes, Rhaissa e Kati deram vitória às Guerreiras Grenás; Bia e Diana anotaram pelas visitantes

Elas com a Bola|Do R7

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As Guerreiras Grenás conseguiram derrotar as visitantes depois de um primeiro tempo acirrado. A craque da partida foi Sissi, que fez a rede balançar duas vezes pela Ferroviária.

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