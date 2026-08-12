Guilherme D'Agostini é o novo coordenador técnico do Inter
Profissional chega para atuar na integração das categorias do futebol feminino
O Internacional tem novidade nos bastidores. O clube anunciou Guilherme D'Agostini como o novo coordenador técnico das Gurias Coloradas.
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