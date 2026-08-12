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Guilherme D'Agostini é o novo coordenador técnico do Inter

Profissional chega para atuar na integração das categorias do futebol feminino

Elas com a Bola|Do R7

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O Internacional tem novidade nos bastidores. O clube anunciou Guilherme D'Agostini como o novo coordenador técnico das Gurias Coloradas.

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