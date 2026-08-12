Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mirassol tenta surpreender Corinthians no estadual

Equipe está na lanterna e conquistou apenas um ponto no campeonato

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

O Mirassol sabe que o desafio contra as Brabas é grande, mas a equipe do interior de São Paulo tem expectativas de pontuar no Paulistão Feminino.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Corinthians
  • Mirassol
  • Paulistão Feminino
  • futebol-feminino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.