Charly Deretti é aprovada nos testes da Fifa para mundial de base na Polônia
Árbitra brasileira destacou os desafios que enfrentou até a tão esperada convocação
Além da seleção Amarelinha, a Copa do Mundo Sub-20 terá uma representante brasileira na arbitragem.
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