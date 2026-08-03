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Charly Deretti é aprovada nos testes da Fifa para mundial de base na Polônia

Árbitra brasileira destacou os desafios que enfrentou até a tão esperada convocação

Elas com a Bola|Do R7

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Além da seleção Amarelinha, a Copa do Mundo Sub-20 terá uma representante brasileira na arbitragem.

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