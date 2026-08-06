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Entidade publica documento com metas e iniciativas para Mundial no Brasil

Fifa lança estratégia de sustentabilidade e direitos humanos da Copa Feminina

Elas com a Bola|Do R7

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A Fifa lançou a estratégia de sustentabilidade e direitos humanos para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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