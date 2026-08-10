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Letícia Ferreira sofre lesão no ombro em treino do Cruzeiro

Atacante é a oitava jogadora no departamento médico das Cabulosas em 2026

Elas com a Bola|Do R7

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A atacante Letícia Ferreira sofreu uma queda durante um treino e foi diagnosticada com uma lesão na articulação do ombro direito.

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