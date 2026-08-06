Nova tecnologia identifica a origem da carne
Técnica da Embrapa e das universidades de MS e SP analisa a impressão digital molecular das amostras
Pesquisadores da Embrapa, em parceria com a Unesp e a UFMS, desenvolveram uma nova metodologia capaz de identificar a origem das carnes.
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