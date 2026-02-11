Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Confira o calendário das competições paulistas feminina

Principal estadual do país deve começar em maio e terminar em dezembro

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou o cronograma das competições femininas para este ano, que começa com o Paulistão Feminino em maio.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Paulistão Feminino
  • elas-com-a-bola
  • futebol-feminino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.