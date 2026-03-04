Corinthians inicia obras para espaço dedicado ao feminino

O Corinthians deu início às obras para um CT exclusivo para o futebol feminino. Até então, a equipe feminina compartilha estruturas com a base masculina, como refeitório, academia e vestiários.



