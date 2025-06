Duda Sampaio é eleita a craque da quarta rodada do Paulistão após golaço em clássico majestoso

O fim de semana foi de clássico majestoso no Paulistão Feminino entre São Paulo e Corinthians . Para manter o clima quente da rodada, a comentarista Nayara Inorro revelou sua escolha de craque da rodada, e, segundo ela, a disputa foi acirrada.



Entre os destaques mencionados por Nayara estão a goleira Kemelli , do Corinthians, que teve papel fundamental ao evitar pelo menos três gols do São Paulo na partida.



Outra jogadora elogiada foi Tainá Maranhão , atacante do Palmeiras , que marcou o gol que iniciou a reação do time alviverde no empate em 2 a 2 contra o Bragantino.



Mas, no fim das contas, o destaque da rodada ficou com Duda Sampaio , do Corinthians. A meia marcou um golaço de fora da área na derrota para o São Paulo. “A Duda voltou a produzir bastante para o Corinthians, desde os amistosos contra a seleção japonesa. [...] apesar do Corinthians não ter saído com a vitória nessa partida, ela fez um golaço de fora da área”, comentou.



