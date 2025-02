‘Elas com a Bola’: Cruzeiro completa seis anos de fundação do departamento de futebol feminino

A edição do Elas com a Bola desta quinta-feira (27) comemorou os seis anos de fundação do departamento de futebol feminino do Cruzeiro . Ao longo desse curto período, o clube mineiro já venceu três edições do campeonato estadual e se tornou figura frequente nas fases mata-mata da Série A1 do Campeonato Brasileiro .



Ainda em Minas Gerais, o Atlético Mineiro também marcou presença nesta edição do Elas com a Bola . No site oficial, o Galo anunciou algumas propostas relacionadas à Lei de Incentivo ao Esporte. Entre elas, o clube listou o investimento na categoria de base do futebol feminino, encerrada em janeiro de 2024.



O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta, às 19h45 na RECORD NEWS.



