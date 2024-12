'Elas com a Bola': Internacional anuncia redução de R$ 2 milhões para o futebol feminino em 2025

O Internacional anunciou uma redução de R$ 2 milhões no orçamento destinado ao futebol feminino em 2025, que contará com R$ 7,5 milhões de investimento. A principal justificativa apresentada pela diretoria é a diminuição no número de competições em que a equipe feminina participará no ano seguinte — apenas o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Brasileiro. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.