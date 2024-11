'Elas com a Bola': Marta faz homenagem a Rhay Coutinho pelos cem jogos no Bragantino

A atleta Rhay Coutinho, de 30 amos, é a primeira jogadora a alcançar a marca de cem jogos pelo Red Bull Bragantino . A lateral e atacante foi homenageada por Marta . "Desejo mais sucesso ainda na sua vida, que venham tantos outros jogos com muitas vitórias", afirmou a atleta, eleita melhor do mundo seis vezes, em uma gravação enviada a Rhay. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.