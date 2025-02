'Elas com a Bola': medalha olímpica valorizou mercado da bola do futebol feminino do Brasil

A edição do Elas com a Bola desta quinta-feira (20) repercutiu o impacto da conquista da medalha de prata do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris no mercado da bola. Jogadoras como Lorena, Jheniffer e Gabi Portilho são exemplos de atletas que se transferiram para clubes do exterior. A zagueira Tarciane, que jogava no Houston Dash, dos EUA, foi vendida ao Lyon , o maior campeão da Champions League Feminina. Em entrevista coletiva, o treinador Arthur Elias enalteceu o momento de valorização das atletas brasileiras. “Eu fico contente que o mercado está mais atento ao talento que as jogadoras do Brasil têm. O talento sempre foi indiscutível, mas o momento do futebol é conseguir aliar esse talento com organização e eficiência.”



O programa ainda falou sobre o novo trabalho do treinador Ricardo Belli, campeão da Libertadores pelo Palmeiras em 2022, que assumirá a seleção feminina da Venezuela, visando a disputa da Copa América, que acontece em julho.



O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta, às 19h45 na RECORD NEWS.



