'Elas com a Bola' repercute quarta rodada do Paulistão Feminino

O clássico entre São Paulo e Corinthians pelo Paulistão Feminino terminou com uma emocionante vitória do São Paulo, que conseguiu a virada nos minutos finais em Santana de Parnaíba neste domingo (22). O jogo, pela quarta rodada do campeonato, foi transmitido pela RECORD NEWS neste domingo (22). Duda Sampaio marcou para o Corinthians, enquanto Kaká e Vitorinha selaram a vitória tricolor. Após o jogo , Vitorinha foi eleita a craque da partida.



A liderança da competição ficou com o Palmeiras, que empatou com o Red Bull Bragantino e chegou aos dez pontos.



