‘Elas com a Bola’: veja medidas tomadas pelos clubes para evitar acidentes durante tempestades

A edição do Elas com a Bola desta terça-feira (18) contou com uma reportagem alertando sobre os perigos da prática esportiva durante tempestades. Na Colômbia, quatro jogadoras morreram durante uma partida de um campeonato amador ao tentar se proteger dos raios embaixo de uma árvore que ficava próxima ao campo. A repórter Júlia Ballarini foi até o centro de treinamento do Santos, o CT Rei Pelé , entender as medidas adotadas pelo clube para evitar esse tipo de acidente.



Natalia Galhote, supervisora do futebol feminino santista, explica que, apesar dos para-raios, alguns cuidados adicionais são necessários. “Se a gente vê que piora, a gente retira as meninas do campo, porque em primeiro lugar a gente preserva a integridade delas. Aí, espera acalmar a situação, para ver se tem condições de continuar ou finalizar o treino por causa da chuva forte.”



