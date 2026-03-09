Equador e Colômbia criam espaço para mulheres jogarem futebol
Projeto incentiva a modalidade para todas as faixas etárias
Cada vez mais, o espaço para mulheres jogarem futebol vem crescendo no mundo todo. Na Colômbia e no Equador, vários clubes surgiram para mulheres na melhor idade praticarem o esporte.
