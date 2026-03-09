Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Equador e Colômbia criam espaço para mulheres jogarem futebol

Projeto incentiva a modalidade para todas as faixas etárias

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

Cada vez mais, o espaço para mulheres jogarem futebol vem crescendo no mundo todo. Na Colômbia e no Equador, vários clubes surgiram para mulheres na melhor idade praticarem o esporte.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • colombia
  • equador
  • futebol-feminino
  • elas-com-a-bola

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.