Equador e Colômbia criam espaço para mulheres jogarem futebol

Cada vez mais, o espaço para mulheres jogarem futebol vem crescendo no mundo todo. Na Colômbia e no Equador, vários clubes surgiram para mulheres na melhor idade praticarem o esporte.



