Formiga valoriza time feminino em abertura de evento
Lula defende salários iguais para mulheres no futebol em cerimônia para Copa do Mundo de 2026
Durante evento do Tour da Taça, Formiga e Lula falam sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027 e a valorização das mulheres no esporte.
Últimas
Equador é definido como sede da Libertadores Feminina em outubro
Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro estão na disputa; Brabas buscam o sétimo título
Corinthians: técnico chega com aval de Marcelo Paz para comandar sub-17 das Brabas
Igor Cearense estava sem clube após o encerramento das atividades do futebol feminino do Fortaleza
Técnico do Ceará projeta disputa da Série A2 do Brasileirão Feminino
Vozão conquistou o acesso após desistência do Avaí Kindermann
Maiara fez primeiros treinos na seleção principal
Jogadora do Angel City-EUA já vestiu camisa amarelinha na base
Seleção brasileira adia título após jogo contra Equador terminar em 1 a 1
Brasil vai definir competição em partida contra Venezuela
Sport presta homenagem a jogadora histórica
Bicê defendeu o clube em diferentes modalidades por mais de 20 anos
Mirassol apresenta projeto para o feminino em 2026
Clube aposta em trabalho dedicado à modalidade sem parcerias
Equipe do Brasil vai usar CT do Cuiabá durante competição
Confrontos serão realizados na Arena Pantanal após quase 10 anos
Elenco do Brasil se apresenta para amistosos
Seleção de Arthur Elias enfrenta Costa Rica, Venezuela e México
Confira os resultados da segunda rodada do Brasileirão Feminino
Palmeiras, Flamengo e São Paulo estão com 100% de aproveitamento
Isa Chagas e Gi Fernandes são cortadas de amistosos da seleção após lesão
Bruninha e Aline Gomes foram convocadas para substituir as jogadoras
Fifa Series 2026 terá Brasil e mais três seleções femininas no torneio
Arena Pantanal será sede da primeira edição da competição
Luana Bertolucci é recebida com festa ao retornar para a seleção
Meio-campista está de volta à seleção brasileira após vencer o câncer
Brasil goleia Argentina e segue na liderança do Sul-Americano sub-20
Base da amarelinha assegura vaga na Copa do Mundo Feminina na Polônia, em setembro