Formiga valoriza time feminino em abertura de evento

Lula defende salários iguais para mulheres no futebol em cerimônia para Copa do Mundo de 2026

Elas com a Bola|Do R7

Durante evento do Tour da Taça, Formiga e Lula falam sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027 e a valorização das mulheres no esporte.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

