Goleira do Bayern, Maria-Luisa Grohs joga primeira partida após diagnóstico de câncer

A goleira do Bayern de Munique , a alemã Maria-Luisa Grohs, entrou em campo na terça-feira (18), nas quartas de final da Champions League Feminina , em sua primeira partida como titular após um diagnóstico de câncer. Durante o jogo contra o Lyon, a jovem de 23 anos teve que enfrentar a pressão de defender pênaltis. O time francês garantiu a vitória por 2 a 0. Grohs ficou afastada das atividades no clube por quatro meses.



