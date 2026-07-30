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Jogadora do Bragantino ganha homenagem

Lateral-direita se torna primeira atleta formada na base a atingir marca no profissional

Elas com a Bola|Do R7

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Ainda na noite desta quarta-feira (29), a lateral direita Tamires foi homenageada por atingir a marca de 100 jogos pelo Bragantino.

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