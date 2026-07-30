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Botafogo acerta transferência de meio-campista ao Madrid CFF

Clubes chegaram a acordo em negociação da jovem atleta

Elas com a Bola|Do R7

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A jogadora Débora Bebê, do Botafogo, foi oficialmente transferida para o Madrid CFF, da Espanha, após três anos defendendo a equipe carioca.

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