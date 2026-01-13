Grêmio retorna às atividades na temporada
Mosqueteiras devem receber nova diretora nos próximos dias
A equipe feminina do Grêmio se reapresentou aos treinos e já encara uma rotina intensa com o foco na pré-temporada de 2026.
Últimas
Palmeiras começa pré-temporada com exames e testes
Verdão estreia contra o Corinthians na Supercopa do Brasil feminina
Confira as movimentações do final de semana no mercado da bola
São Paulo, Corinthians e Ferroviária são alguns dos destaques das negociações
Bárbara Fonseca está perto de assinar com o Grêmio
Diretora do Cruzeiro deve ser anunciada pelas Mosqueteiras nos próximos dias
Mileninha quer fazer história no futebol asiático
Atacante é cria da base do Internacional e está na Coreia do Sul
Confira as movimentações dos clubes pelo Brasil
Flamengo, São Paulo e Grêmio anunciaram novas contratações
Corinthians oficializa retorno da meio-campista Ana Vitória
Atleta retorna ao elenco das Brabas após passar sete anos jogando em grandes clubes europeus, como Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid
Jovem atleta conquista prêmio inédito da Federação Internacional de Tênis
Vitória Miranda obteve dez títulos no simples e oito em duplas em 2025
Yasmin é alvo de ataques após renovar contrato
Botafogo repudiou atos através de nota e declarou apoio à goleira
Conheça a jogadora ítalo-brasileira que foi consagrada como melhor goleira do mundo
Ana Sestari fala sobre a conquista do prêmio e sobre futuro na seleção italiana ao 'Elas com a Bola'
Brasileiras brilham em premiação de futsal
Emilly Marcondes e Cristiane Souza são reconhecidas na cerimônia que homenageia os melhores jogadores do mundo na modalidade
Confira as movimentações dos clubes no Brasil
Bragantino anuncia renovação com técnico Humberto Simão
Segunda maior artilheira do Palmeiras retorna ao time
Após passagem pelos EUA, a atacante Bia Zaneratto retorna ao time alviverde
Vitória Miranda recebe premiação internacional pela ITF
Brasileira conquistou dez títulos na simples e oito nas duplas
Gabigol declara apoio ao elenco das Sereias da Vila
O jogador volta à Vila Belmiro com expectativa no ataque e foco no esporte feminino