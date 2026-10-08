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Isa Haas comemora partida da Amarelinha em Porto Alegre

Brasil enfrenta Argentina no estádio Beira-Rio no próximo sábado (10), às 16h30

Elas com a Bola|Do R7

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A jogadora Isa Haas expressou sua alegria ao retornar a Porto Alegre como parte da seleção brasileira de futebol. Natural da capital gaúcha, ela destacou o significado especial desse momento para o desenvolvimento do futebol feminino na região.

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