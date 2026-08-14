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Jogadora brasileira entra em campo pela primeira vez defendendo o Barça

Kerolin iniciou partida no banco e entrou na reta final do triunfo por 3 a 1

Elas com a Bola|Do R7

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A atacante Kerolin estreou pelo Barcelona na vitória por 3 a 1 sobre o Montpellier, em um amistoso de preparação para a nova temporada.

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