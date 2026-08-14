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Mais de 730 mil pessoas têm interesse em ingressos para o Mundial Feminino

Além disso, pelo menos 80 mil se inscreveram como voluntários da competição

Elas com a Bola|Do R7

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Mais de 730 mil pessoas demonstraram interesse em adquirir ingressos para o Mundial Feminino, que será realizado no Brasil no próximo ano.

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