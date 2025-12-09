Jogadora das Guerreiras Grenás se despede dos gramados aos 37 anos

Aos 37 anos, Barrinha, considerada a maior lateral-esquerda da história da Ferroviária, anunciou sua aposentadoria dos gramados. A jogadora das Guerreiras Grenás se despede após 284 jogos e 17 gols pelo clube.



