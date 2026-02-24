Logo R7.com
Luana Bertolucci é recebida com festa ao retornar para a seleção

Meio-campista está de volta à seleção brasileira após vencer o câncer

Elas com a Bola|Do R7

A jogadora Luana Bertolucci, que retornou aos gramados pelo Orlando Pride após superar um câncer, em setembro do ano passado, está de volta à seleção brasileira.

