Luiza Bortolini projeta ano no futsal brasileiro

Fixa é multicampeã e tem experiência internacional

A jogadora de futsal Luiza Bortolini compartilhou sua trajetória em uma recente entrevista. Com uma carreira repleta de experiências internacionais e múltiplos títulos, ela atualmente joga pelo time brasileiro Leoas da Serra.

