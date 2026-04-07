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Mulheres começam a jogar futebol na Somália

Modalidade esportiva avança no país, desafiando barreiras culturais

Elas com a Bola|Do R7

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O futebol feminino está emergindo como uma nova força na Somália, um país historicamente marcado por conflitos.

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