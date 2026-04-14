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Atacante de 18 anos é convocada para o Fifa Series após lesão de Jheniffer

Presença da jogadora das Sereias da Vila quebra jejum de três anos sem convocações do Santos

Elas com a Bola|Do R7

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A atacante Evelin Bonifácio foi chamada para integrar a seleção brasileira feminina de futebol do Brasil.

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