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Corinthians e Palmeiras participam de amistoso nos EUA

Competição será disputada entre 9 e 12 de abril, em Kansas City, nos Estados Unidos

Elas com a Bola|Do R7

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O torneio amistoso internacional Teal Rising Cup 2026 será realizado entre os dias 9 e 12 de abril nos Estados Unidos. O evento ocorrerá no CPKC Stadium, em Kansas City.

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