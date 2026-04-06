Corinthians e Palmeiras participam de amistoso nos EUA

O torneio amistoso internacional Teal Rising Cup 2026 será realizado entre os dias 9 e 12 de abril nos Estados Unidos. O evento ocorrerá no CPKC Stadium, em Kansas City.



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