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Ary Borges destaca objetivo na disputa da Fifa Series

Brasil encara Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá na Arena Pantanal

Elas com a Bola|Do R7

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Ary Borges falou sobre os desafios que a seleção brasileira de futebol feminina enfrenta no Fifa Series.

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