Mauaense joga duas competições nacionais em 2026

O Grêmio Esportivo Mauaense, de Mauá, São Paulo, está competindo pela primeira vez na Copa do Brasil e na Série A3 do Campeonato Brasileiro em 2026.



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