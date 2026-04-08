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Mauaense joga duas competições nacionais em 2026

Equipe conquistou vaga ano passado, está na terceira divisão nacional e Copa do Brasil

Elas com a Bola|Do R7

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O Grêmio Esportivo Mauaense, de Mauá, São Paulo, está competindo pela primeira vez na Copa do Brasil e na Série A3 do Campeonato Brasileiro em 2026.

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