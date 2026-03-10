Logo R7.com
Meia Giovanna Waksman assina com o Lyonnes

Joia do futebol brasileiro de 16 anos fica no clube até 2028

Elas com a Bola|Do R7

A meio-campista Giovana Waksman, de 16 anos, foi oficialmente anunciada como nova contratação do time feminino do Lyon.

