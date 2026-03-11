Logo R7.com
Mirassol anuncia contratações para seu primeiro elenco de futebol feminino

Clube confirma comissão técnica e atletas que dão início ao projeto

Elas com a Bola|Do R7

O Mirassol fez mais anúncios sobre o primeiro elenco de futebol feminino da história do clube. O time comunicou quem fará parte da comissão técnica, tanto na categoria profissional quanto no sub-15. Já o elenco de atletas conta com nomes como a goleira bicampeã da Libertadores e ex-Palmeiras, Amanda Souza. Emelli Andrea foi uma das confirmadas no ataque. A jogadora é escolhida após o time que fazia parte antes, o Brangantino, ter sido campeão da Copa Paulista.

