Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mixto pode ganhar vaga do Real Brasília na Série A1

Equipe do Mato Grosso pode ser convocada para jogar na elite em 2026

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

O Mixto, do Mato Grosso, pode ser a nova equipe da elite do futebol feminino brasileiro, com a chegada na Série A1 do Brasileirão.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • futebol-feminino
  • elas-com-a-bola
  • Brasileirão
  • Fortaleza (time)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.