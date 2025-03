Patrocínios no esporte feminino superam em 50% os acordos registrados em ligas masculinas

A edição do Elas com a Bola de sexta-feira (7) repercutiu o crescimento dos patrocínios no esporte feminino registrado na temporada 2024-25. Segundo levantamento de uma plataforma internacional de entretenimento e esportes, divulgado no final de fevereiro, os acordos comerciais envolvendo equipes de competições femininas aumentaram 12%, superando em 50% os investimentos com os times masculinos.



O programa ainda abordou a mudança proposta por Gianni Infantino, presidente da Fifa , no formato da Copa do Mundo Feminina de 2031. Infantino cogita ampliar o número de seleções de 32 para 48, alteração já consumada no futebol masculino. Nesta semana, a entidade oficializou a disputa do Mundial de Clubes feminino a partir de 2028.



