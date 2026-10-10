Paulistão Feminino Sub 15: Guerreirinhas Grenasse se preparam para final em casa

As Guerreirinhas Grenasse se prepararam para a final do Paulistão Feminino Sub 15 contra o São Paulo neste domingo (11).





A equipe destacou que o trabalho começou no início da competição e enfatizou a importância da intensidade e maturidade.





Jogadoras mencionaram o orgulho de jogar no estádio local e chamaram os torcedores para comparecer ao jogo.





Ambas as equipes na final são consideradas qualificadas e esperam um confronto equilibrado.

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