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Paulistão Feminino Sub 15: Guerreirinhas Grenasse se preparam para final em casa

Jogadoras mencionaram o orgulho de jogar no estádio local e chamam torcedores

Elas com a Bola|Do R7

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As Guerreirinhas Grenasse se prepararam para a final do Paulistão Feminino Sub 15 contra o São Paulo neste domingo (11). 


A equipe destacou que o trabalho começou no início da competição e enfatizou a importância da intensidade e maturidade. 

Jogadoras mencionaram o orgulho de jogar no estádio local e chamaram os torcedores para comparecer ao jogo. 

Ambas as equipes na final são consideradas qualificadas e esperam um confronto equilibrado.


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