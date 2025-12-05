Santos goleia Sport por 6 a 1 na primeira rodada da Copinha Feminina

O primeiro dia da Copinha feminina foi marcado pela vitória do Grêmio sobre o Botafogo e pela goleada do Santos contra o Sport. As equipes agora se preparam para os próximos desafios na competição, visando corrigir falhas e manter o foco na classificação da quarta de final.



