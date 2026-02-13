Logo R7.com
São Paulo feminino faz apresentação para imprensa

Tricolor estreia na segunda-feira (16) contra o Internacional

Elas com a Bola|Do R7

O São Paulo apresentou seu novo elenco feminino para a temporada de 2026 em um evento realizado no Morumbi. A equipe passou por uma significativa reformulação, trazendo 12 novas jogadoras.

