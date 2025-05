Seleção feminina intensifica treinos no CT do Corinthians com foco na Copa América

A seleção brasileira feminina de futebol mantém ritmo intenso de treinos e testes físicos no CT Joaquim Grava, do Corinthians , preparando-se para os próximos desafios da temporada. Na manhã desta segunda-feira (26), as jogadoras realizaram avaliações físicas para aprimorar a performance.



O principal foco da equipe é a Copa América, que será disputada em julho, no Equador. Antes do torneio, a seleção enfrenta dois amistosos contra o Japão , marcados para os dias 30 de maio e 2 de junho, respectivamente na Arena Corinthians e em Bragança Paulista. Essas partidas integram o período de pré-lista e pré-convocação do técnico Arthur Elias , que tem utilizado os treinamentos para definir as atletas que representarão o Brasil no campeonato continental.



A seleção permanece em concentração até quarta-feira (28) no CT do Corinthians, com o treino final marcado para quinta-feira (29) na Neo Química Arena.



