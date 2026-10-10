Thais Lima compartilha objetivos após ser convocada para amistosos da seleção brasileira

A goleira Thais Lima foi convocada para os amistosos da seleção brasileira .





Ela participou da Copa do Mundo Sub-20 e expressou sua satisfação em representar o Brasil.





Thais mencionou que aprendeu com jogadoras experientes como Lorena e se sente integrada ao grupo. A atleta destacou que não esperava a convocação e ficou surpresa ao receber a notícia.





Ela também comentou suas raízes brasileiras, a influência de sua família brasileira em sua escolha e o seu vínculo com o país.

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