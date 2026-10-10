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Thais Lima compartilha objetivos após ser convocada para amistosos da seleção brasileira

Goleira foi destaque na Copa do Mundo Sub-20 e expressou satisfação em representar o Brasil

Elas com a Bola|Do R7

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A goleira Thais Lima foi convocada para os amistosos da seleção brasileira


Ela participou da Copa do Mundo Sub-20 e expressou sua satisfação em representar o Brasil. 

Thais mencionou que aprendeu com jogadoras experientes como Lorena e se sente integrada ao grupo. A atleta destacou que não esperava a convocação e ficou surpresa ao receber a notícia. 

Ela também comentou suas raízes brasileiras, a influência de sua família brasileira em sua escolha e o seu vínculo com o país.

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