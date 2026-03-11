Torcedora vascaína chama a atenção nas redes sociais
Menina faz sucesso com vídeos do time do coração
Giovana é uma jovem torcedora do Vasco da Gama que tem chamado atenção nas arquibancadas e nas redes sociais. Filha de vascaínos apaixonados, ela demonstra seu amor pelo clube desde cedo.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Mirassol anuncia contratações para seu primeiro elenco de futebol feminino
Clube confirma comissão técnica e atletas que dão início ao projeto
Luiza Bortolini projeta ano no futsal brasileiro
Fixa é multicampeã e tem experiência internacional
Clube alviverde promove evento com escolinhas de formação
Verdão fez encontro de jovens com as atletas do time profissional
Mirassol promove seletiva para categoria sub-15
Peneira reuniu cerca de 150 atletas para avaliação tática e técnica
Meia Giovanna Waksman assina com o Lyonnes
Joia do futebol brasileiro de 16 anos fica no clube até 2028
Equador e Colômbia criam espaço para mulheres jogarem futebol
Projeto incentiva a modalidade para todas as faixas etárias
Jogadora inglesa recebe homenagem em celebração ao Dia da Mulher
Chloe Kelly é bicampeã da Eurocopa Feminina e autora do gol do título em 2022
Seleção do Haiti vence Suriname no primeiro jogo comandado pela técnica Pia Sundhage
Equipe haitiana busca vaga na Copa do Mundo de 2027
Corinthians inicia obras para espaço dedicado ao feminino
Objetivo é separar as estruturas da modalidade e da base masculina
Brasil enfrenta Venezuela nesta quarta-feira (4)
Seleção venceu Costa Rica na partida de estreia em 2026
Ex-Corinthians acerta com novo clube dos EUA
Meia estava no Gotham e foi anunciada pelo novo time
Bahia começa obras do novo CT
Futebol feminino vai ter espaço dentro da estrutura de R$ 300 milhões
Em meio à guerra, seleção do Irã é derrotada na estreia da Copa da Ásia feminina
Iranianas perderam por 3 a 0 para a Coreia do Sul; torneio dá vaga à Copa do Mundo de 2027
Equador é definido como sede da Libertadores Feminina em outubro
Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro estão na disputa; Brabas buscam o sétimo título