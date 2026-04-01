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Treinadora nigeriana quebra barreiras no futebol masculino

Hidaa Ghaddar fundou academia de futebol para manter jovens longe das drogas

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A treinadora Hidaa Ghaddar é a única mulher a comandar um time de futebol masculino na Nigéria.

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