Torcida do Corinthians agita final do Mundial Feminino

Fiel marcou competição por empolgação e apoio às Brabas

Elas com a Bola|Do R7

Uma coisa que chamou muito a atenção no jogo entre Corinthians e Arsenal na final da Copa das Campeãs, no último domingo (1º), foi a presença da torcida do Timão, com sentimento de admiração dos londrinos pela torcida brasileira.

