Verdão anuncia investimento de R$ 23 milhões no futebol feminino em 2026
Verdão anunciou investimento no final de 2025 após a venda de Amanda Gutierres
O Palmeiras Feminino está prestes a inaugurar seu novo centro de treinamento em Vinhedo, no interior de São Paulo. A estrutura deve ser finalizada e aberta ainda neste mês.
Últimas
Arianna Fontana se sente em casa nos Jogos de 2026
Atleta conquistou terceiro ouro e 12ª medalha olímpica na prova de revezamento
Brendha é promessa de gols do Flamengo e da seleção
Jogadora das meninas da Gávea disputa sul-americano de seleções
Sport investe em infraestrutura e reforma vestiário do time feminino
Time pernambucano disputará a série A2 do Campeonato Brasileiro, após cair de divisão na temporada passada
Confira o calendário das competições paulistas feminina
Principal estadual do país deve começar em maio e terminar em dezembro
‘Quer ser campeão? Traz a Rosana’, brinca técnica das Palestrinas
Treinadora conquistou todos os títulos que disputou com o Palmeiras
Filhas de Madonna vencem jogo no sub-13 do Tottenham com presença da cantora
Rainha do Pop acompanhou partidas das gêmeas e do Campeonato Inglês feminino
'Levar o esporte a novos patamares', diz Giannis Antetokounmpo, novo acionista do Chelsea feminino
Com investimento, astro da NBA amplia diversificação de negócios
Valores de transferências sobem no futebol feminino
Levantamento mostra aumento expressivo nos últimos anos
Luiza Parreiras projeta temporada do Cruzeiro
Nova diretora quer protagonismo da equipe em todos os campeonatos
Executiva fala sobre novo cargo na gestão das Mosqueteiras
Bárbara Fonseca fala sobre sua chegada ao Grêmio e planos para o futebol feminino
São Paulo mantém foco na temporada 2026
Equipe feminina do São Paulo intensifica treinos e recebe reforços antes da estreia contra o Internacional
CBF define data de convocação da seleção feminina
Brasil terá confrontos com Costa Rica, Venezuela e México na primeira Data Fifa de 2026
Cruzeiro segue preparação para estreia no Brasileirão
Luiza Parreiras e reforços comentaram as expectativas para a temporada
Mercado da bola: Grêmio e Bahia anunciam novas contratações
Clubes se preparam para a temporada 2026 e fazem movimentações nas equipes