Verdão anuncia investimento de R$ 23 milhões no futebol feminino em 2026

Verdão anunciou investimento no final de 2025 após a venda de Amanda Gutierres

Elas com a Bola|Do R7

O Palmeiras Feminino está prestes a inaugurar seu novo centro de treinamento em Vinhedo, no interior de São Paulo. A estrutura deve ser finalizada e aberta ainda neste mês.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

