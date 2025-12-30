Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Verdão confirma extensão do vínculo de jogadora até a próxima temporada

Meio-campista Brena foi destaque do Palmeiras em temporada com três títulos

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

O Palmeiras anunciou a renovação do contrato da meio-campista Brena até dezembro de 2026. A jogadora teve uma temporada notável e continuará defendendo a camisa da equipe alviverde.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • palmeiras
  • elas-com-a-bola
  • futebol-feminino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.